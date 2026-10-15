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Lugano, è il gran giorno

La Stella Rossa plana all'AIL Arena
Lugano, è il gran giorno
Freshfocus
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
+3
Lugano, è il gran giorno
La Stella Rossa plana all'AIL Arena
I bianconeri proveranno a sfruttare la spinta del loro pubblico.
Conference League15.10.2026
Lugano
18:45
FK Crvena Zvezda
CALCIO: Risultati e classifiche

LUGANO - Un Lugano in forma, forte e ambizioso comincerà questa sera (giovedì) il suo cammino “ufficiale” in Conference League. A dire il vero, fin da luglio i bianconeri hanno già assaggiato la competizione, guadagnandosela superando nell’ordine, in tre turni preliminari, i kosovari del Dukagjini, i faroensi del Runavik e gli israeliani del Maccabi Tel Aviv. La sfida alla Stella Rossa (ore 18.45) varrà però per il torneo vero e proprio, per la fase a campionato del primo turno.

CONFERENCE LEAGUE
C'è la Stella Rossa, Lugano rispettoso ma affamato

Alle spalle delle big della kermesse - Brighton, Monaco, Atalanta, Ajax e Friburgo, giusto per citare qualche nome in ordine sparso - i serbi sono tra i più quotati. Stanno dominando il loro campionato (dieci vittorie e un pareggio, a “+6” sul Vojvodina secondo, cammino simile a quello del Lugano) e affrontano l’Europa con grande spirito. Non come una distrazione dalla quale smarcarsi il più in fretta possibile, per essere chiari, ma per ottenere il massimo possibile. Tradotto: per fare punti e incassi e per promuovere al meglio alcuni dei loro talenti più interessanti. Come il 17enne Dimitrije Saric, il 18enne Vasilije Kostov o il 23enne Loizou Loizos. I cavalli nel motore biancorosso non sono in ogni caso solo quelli portati dai giovani; a spingere (e da controllare con estrema attenzione) sono infatti ancora i “vecchi” Mirko Ivanic, 33enne centrocampista con il vizio del gol, e Marko Arnautovic, 37enne che fa parlare di sé fin dal 2009 quando, appena 20enne, faceva impazzire Mourinho nell’Inter del triplete.

Esperienza e blasone sono dalla parte della Stella Rossa. I bianconeri potranno però contare sulla spinta di una casa caldissima, che mai avevano avuto nelle loro recenti campagne europee, e pure sulla consapevolezza di aver raggiunto un livello - di gioco, di testa - molto alto. Scenderanno in campo senza alcuna paura, perché da perdere ci sarà poco o nulla, e anzi avranno la convinzione di poter disputare un grande torneo; di potersi spingere ben oltre le prime sei giornate. Più che per conti e classifiche, per i quali c’è ancora tempo, Steffen e soci giocheranno comunque prima di tutto per dimostrare a sé stessi e ai loro tifosi di essere definitivamente entrati in una nuova “dimensione”, quella riservata alle grandi squadre.

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CLASSIFICA
Conference League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1KuPS00000000
2Pafos Fc00000000
3Jablonec00000000
4Lugano00000000
5Kairat Almaty00000000
6AGF00000000
7FC Midtjylland00000000
8Mjaellby00000000
9Getafe CF00000000
10SC Freiburg00000000
11FC Copenhagen00000000
12Brann00000000
13Atalanta00000000
14Ajax00000000
15Twente00000000
16FK Crvena Zvezda00000000
17Trabzonspor00000000
18Monaco00000000
19Hearts00000000
20Gent00000000
21St.Truiden00000000
22KF Egnatia Rrogozhine00000000
23Inter Club D Escaldes00000000
24Fk Borac Banja Luka00000000
25CSKA Sofia00000000
26Hnk Hajduk Split00000000
27Thun00000000
28Panathinaikos Athens00000000
29FC Nordsjaelland00000000
30Brighton00000000
31Braga00000000
32FK Kauno Zalgiris00000000
33Cs Universitatea Craiova00000000
34FC Iberia 199900000000
35Lincoln Red Imps00000000
36Riga Fc00000000
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 15.10.2026 06:01
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