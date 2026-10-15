Lugano, è il gran giorno

Alle spalle delle big della kermesse - Brighton, Monaco, Atalanta, Ajax e Friburgo, giusto per citare qualche nome in ordine sparso - i serbi sono tra i più quotati. Stanno dominando il loro campionato (dieci vittorie e un pareggio, a “+6” sul Vojvodina secondo, cammino simile a quello del Lugano) e affrontano l’Europa con grande spirito. Non come una distrazione dalla quale smarcarsi il più in fretta possibile, per essere chiari, ma per ottenere il massimo possibile. Tradotto: per fare punti e incassi e per promuovere al meglio alcuni dei loro talenti più interessanti. Come il 17enne Dimitrije Saric, il 18enne Vasilije Kostov o il 23enne Loizou Loizos. I cavalli nel motore biancorosso non sono in ogni caso solo quelli portati dai giovani; a spingere (e da controllare con estrema attenzione) sono infatti ancora i “vecchi” Mirko Ivanic, 33enne centrocampista con il vizio del gol, e Marko Arnautovic, 37enne che fa parlare di sé fin dal 2009 quando, appena 20enne, faceva impazzire Mourinho nell’Inter del triplete.

Esperienza e blasone sono dalla parte della Stella Rossa. I bianconeri potranno però contare sulla spinta di una casa caldissima, che mai avevano avuto nelle loro recenti campagne europee, e pure sulla consapevolezza di aver raggiunto un livello - di gioco, di testa - molto alto. Scenderanno in campo senza alcuna paura, perché da perdere ci sarà poco o nulla, e anzi avranno la convinzione di poter disputare un grande torneo; di potersi spingere ben oltre le prime sei giornate. Più che per conti e classifiche, per i quali c’è ancora tempo, Steffen e soci giocheranno comunque prima di tutto per dimostrare a sé stessi e ai loro tifosi di essere definitivamente entrati in una nuova “dimensione”, quella riservata alle grandi squadre.