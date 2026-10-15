Lugano, è il gran giorno
La Stella Rossa plana all'AIL Arena
I bianconeri proveranno a sfruttare la spinta del loro pubblico.
La Stella Rossa plana all'AIL Arena
I bianconeri proveranno a sfruttare la spinta del loro pubblico.
LUGANO - Un Lugano in forma, forte e ambizioso comincerà questa sera (giovedì) il suo cammino “ufficiale” in Conference League. A dire il vero, fin da luglio i bianconeri hanno già assaggiato la competizione, guadagnandosela superando nell’ordine, in tre turni preliminari, i kosovari del Dukagjini, i faroensi del Runavik e gli israeliani del Maccabi Tel Aviv. La sfida alla Stella Rossa (ore 18.45) varrà però per il torneo vero e proprio, per la fase a campionato del primo turno.
Alle spalle delle big della kermesse - Brighton, Monaco, Atalanta, Ajax e Friburgo, giusto per citare qualche nome in ordine sparso - i serbi sono tra i più quotati. Stanno dominando il loro campionato (dieci vittorie e un pareggio, a “+6” sul Vojvodina secondo, cammino simile a quello del Lugano) e affrontano l’Europa con grande spirito. Non come una distrazione dalla quale smarcarsi il più in fretta possibile, per essere chiari, ma per ottenere il massimo possibile. Tradotto: per fare punti e incassi e per promuovere al meglio alcuni dei loro talenti più interessanti. Come il 17enne Dimitrije Saric, il 18enne Vasilije Kostov o il 23enne Loizou Loizos. I cavalli nel motore biancorosso non sono in ogni caso solo quelli portati dai giovani; a spingere (e da controllare con estrema attenzione) sono infatti ancora i “vecchi” Mirko Ivanic, 33enne centrocampista con il vizio del gol, e Marko Arnautovic, 37enne che fa parlare di sé fin dal 2009 quando, appena 20enne, faceva impazzire Mourinho nell’Inter del triplete.
Esperienza e blasone sono dalla parte della Stella Rossa. I bianconeri potranno però contare sulla spinta di una casa caldissima, che mai avevano avuto nelle loro recenti campagne europee, e pure sulla consapevolezza di aver raggiunto un livello - di gioco, di testa - molto alto. Scenderanno in campo senza alcuna paura, perché da perdere ci sarà poco o nulla, e anzi avranno la convinzione di poter disputare un grande torneo; di potersi spingere ben oltre le prime sei giornate. Più che per conti e classifiche, per i quali c’è ancora tempo, Steffen e soci giocheranno comunque prima di tutto per dimostrare a sé stessi e ai loro tifosi di essere definitivamente entrati in una nuova “dimensione”, quella riservata alle grandi squadre.
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|Punti
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|1
|KuPS
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|0
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|2
|Pafos Fc
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|3
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|4
|Lugano
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|0
|0
|0
|0
|5
|Kairat Almaty
|0
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|6
|AGF
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|0
|0
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|0
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|7
|FC Midtjylland
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|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|8
|Mjaellby
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|0
|0
|0
|0
|0
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|9
|Getafe CF
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|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|10
|SC Freiburg
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|11
|FC Copenhagen
|0
|0
|0
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|0
|0
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|0
|12
|Brann
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|0
|0
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|0
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|13
|Atalanta
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|14
|Ajax
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|0
|0
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|0
|0
|0
|15
|Twente
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|16
|FK Crvena Zvezda
|0
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|0
|0
|0
|0
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|17
|Trabzonspor
|0
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|0
|0
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|0
|18
|Monaco
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|0
|0
|0
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|19
|Hearts
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|0
|0
|0
|0
|0
|0
|20
|Gent
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|0
|0
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|21
|St.Truiden
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|0
|0
|0
|22
|KF Egnatia Rrogozhine
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|23
|Inter Club D Escaldes
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|24
|Fk Borac Banja Luka
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|25
|CSKA Sofia
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|26
|Hnk Hajduk Split
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|27
|Thun
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|28
|Panathinaikos Athens
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|29
|FC Nordsjaelland
|0
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|30
|Brighton
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|31
|Braga
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|32
|FK Kauno Zalgiris
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|33
|Cs Universitatea Craiova
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|34
|FC Iberia 1999
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|35
|Lincoln Red Imps
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|36
|Riga Fc
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0