Weekend tosto per un Lugano in risalita

Con Dahlström la scelta riguardo l'utilizzo degli stranieri è fatta.

«Sì, è vero. Ovviamente non vuoi mai vedere un giocatore infortunato, ma immagino che almeno un aspetto positivo sia la possibilità di schierare tutti e sei gli stranieri disponibili. In questo senso la scelta è un po' più semplice. Immagino che siano tutti contenti. In generale i nostri stranieri sanno che possiamo schierare soltanto sei di loro. Adesso Dahlström sarà fuori per un periodo che non sappiamo ancora quantificare; gli altri sanno quindi che molto probabilmente giocheranno e questo dovrebbe dare loro un po' di fiducia. È un aspetto positivo».

Negli ultimi playoff Kupari è stato probabilmente il miglior giocatore bianconero. Cosa non sta funzionando in questo inizio di stagione?

«Penso che un primo aspetto sia il fatto che abbiamo migliorato complessivamente il livello dei nostri stranieri. La concorrenza è quindi un po' più forte. Inoltre, l'anno scorso Kupari è arrivato ai playoff senza avere nulla da perdere. Cercava semplicemente di giocare al meglio delle sue possibilità, rientrando da un infortunio. Forse adesso sta ancora cercando di ritrovare il ritmo».