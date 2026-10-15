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Weekend tosto per un Lugano in risalita

Dahlström-out, Mitell non ha il “problema stranieri”
Weekend tosto per un Lugano in risalita
Freshfocus
di U. M.Inviato esterno
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Weekend tosto per un Lugano in risalita
Dahlström-out, Mitell non ha il “problema stranieri”
Trovata continuità, i bianconeri si apprestano a sfidare Davos e Friborgo.
National League16.10.2026
Lugano
19:45
Davos
National League17.10.2026
Friborgo
19:45
Lugano
HOCKEY: Risultati e classifiche

LUGANO - Infilate tre prestazioni convincenti dopo un avvio di campionato altalenante, il Lugano è pronto per un weekend duro. Un fine settimana che lo vedrà sfidare venerdì il Davos (alla Cornèr Arena) e sabato il Friborgo (in trasferta). La doppia sfida dirà con maggior precisione a che punto del loro "sviluppo" sono i bianconeri, risaliti fino a un passo dalla zona playoff e decisi a continuare a crescere.

«Abbiamo attraversato alcuni momenti difficili all'inizio, quando non riuscivamo a conquistare punti e forse non raccoglievamo quanto meritavamo per il lavoro che stavamo facendo - ha spiegato coach Mitell - Credo sia stato bello per la squadra, per tutte le persone coinvolte e per i tifosi riuscire finalmente a ottenere dei punti. Penso che ce li siamo guadagnati con le prestazioni. Abbiamo disputato una buona settimana, ma credo anche che avremmo potuto avere qualche punto in più in classifica. Quando lasci per strada dei punti, è importante recuperarli. Sono molto contento delle nostre prestazioni e, naturalmente, anche dei risultati».

Con Dahlström la scelta riguardo l'utilizzo degli stranieri è fatta.
«Sì, è vero. Ovviamente non vuoi mai vedere un giocatore infortunato, ma immagino che almeno un aspetto positivo sia la possibilità di schierare tutti e sei gli stranieri disponibili. In questo senso la scelta è un po' più semplice. Immagino che siano tutti contenti. In generale i nostri stranieri sanno che possiamo schierare soltanto sei di loro. Adesso Dahlström sarà fuori per un periodo che non sappiamo ancora quantificare; gli altri sanno quindi che molto probabilmente giocheranno e questo dovrebbe dare loro un po' di fiducia. È un aspetto positivo».

Negli ultimi playoff Kupari è stato probabilmente il miglior giocatore bianconero. Cosa non sta funzionando in questo inizio di stagione?
«Penso che un primo aspetto sia il fatto che abbiamo migliorato complessivamente il livello dei nostri stranieri. La concorrenza è quindi un po' più forte. Inoltre, l'anno scorso Kupari è arrivato ai playoff senza avere nulla da perdere. Cercava semplicemente di giocare al meglio delle sue possibilità, rientrando da un infortunio. Forse adesso sta ancora cercando di ritrovare il ritmo».

L'infortunio di Dahlström rappresenta un'opportunità per gli attaccanti stranieri ma anche per Zanetti.
«Credo che per quel che riguarda Zanetti si debba considerare anche la profondità del nostro reparto difensivo. Abbiamo sei difensori che finora hanno giocato davanti a lui e la concorrenza è molto forte. Non penso necessariamente che Zanetti sia un giocatore peggiore rispetto a quando era a Langnau. Semplicemente, il nostro reparto difensivo è stato molto importante per noi la scorsa stagione. I difensori hanno giocato molto bene e anche lui fa parte del gruppo. È giovane e forse deve compiere un ulteriore step per giocare regolarmente. Sta facendo tutto il possibile. È un elemento prezioso da avere in rosa e mi fido di lui al cento per cento».

Il contratto di Nick Shore scade alla fine del mese. Se dipendesse da te decidere il suo futuro, quale sarebbe la tua scelta?
«Non è propriamente il mio lavoro. Scherzi a parte, Shore ha fatto bene per noi. Ha saltato le prime due partite, ma da quel momento è sempre stato nella formazione. Questo dice già qualcosa su quello che penso di lui. È un giocatore intelligente. È più di un semplice uomo assist, è un giocatore che legge molto bene il gioco. Il suo contributo è stato positivo e ci sta aiutando. Credo che ci siano delle discussioni positive in corso, a un livello superiore al mio, tra il suo agente e Steinmann. Per quanto riguarda il mio rapporto con Shore, ci troviamo bene e sono contento di come sta giocando».

Oggi il Lugano è la migliore squadra del campionato negli ingaggi. La scorsa stagione non era così e il miglioramento è notevole. È un aspetto sul quale avete lavorato specificamente?
«Già dopo Natale della scorsa stagione avevamo iniziato a dedicare un po' più di attenzione a questo aspetto, lavorandoci in maniera specifica, perché è importante. Credo che una parte del miglioramento dipenda dalle caratteristiche dei giocatori. Ma conta anche il contributo delle ali e, più in generale, di tutti e cinque i giocatori sul ghiaccio. Tutti devono capire quanto sia importante aiutare i propri centri durante gli ingaggi. Adesso dedichiamo anche del lavoro supplementare a questo aspetto durante gli allenamenti. Cerchiamo di continuare a migliorare».

Robert Mayer ha giocato subito contro il Bienne. È stata una decisione un po' insolita, considerando che non conosceva nemmeno i suoi nuovi compagni.
«Schlegel aveva giocato otto delle nove partite precedenti alla trasferta di Bienne. Penso quindi che avesse senso concedergli una pausa. Adesso abbiamo due partite consecutive e molto probabilmente i portieri ne giocheranno una ciascuno. Poi ci sarà una certa competizione per il posto. Il campionato è molto equilibrato e sappiamo di avere due portieri esperti. È probabile che si dividano le partite, sarebbe una soluzione sensata. Naturalmente, se uno dei due dovesse giocare in maniera eccezionale, sarebbe positivo per noi e per lui e probabilmente otterrebbe un po' più spazio».

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CLASSIFICA
National League
PLPuntiWLGFGAGDFORM
1Zurigo1027100422418
2Ginevra11217433294
3Langnau11196541347
4Friborgo11186538299
5Lausanne HC1218664041-1
6Ajoie1216663844-6
7Ambrì1015552632-6
8Lugano10155536333
9Berna9144527261
10Zugo71343251510
11Davos1113472731-4
12SC Rapperswil-Jona Lakers1111472842-14
13Bienne1010373135-4
14EHC Kloten119382340-17
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 15.10.2026 15:10
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