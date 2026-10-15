70 franchi per un chilometro e mezzo: «Questa è taxi-usura»

Bamert: «Prezzi da usura»

Il co-presidente dell'UDC della città di Zurigo parla di «prezzi da usura». Il tragitto dalla stazione centrale a casa sua richiede meno di dieci minuti e, secondo lui, un prezzo ragionevole sarebbe stato tra i 30 e i 40 franchi. Per completare la corsa, stima Bamert, il tassista avrebbe chiesto oltre 100 franchi. Il politico precisa di non voler puntare il dito contro l'intero settore: a danneggiare la reputazione dei taxi e del turismo sarebbero piuttosto alcune «pecore nere».

Sezione Taxi Zurigo: lamentele ogni settimana

La sezione Taxi Zurigo conferma a Nau.ch che il problema è diffuso: ogni settimana riceve lamentele da clienti che denunciano prezzi eccessivi. Già a febbraio l'associazione aveva segnalato la situazione alla consigliera di Stato Carmen Walker Späh. Dal 2024, infatti, a Zurigo non esiste più un tetto massimo alle tariffe dei taxi.