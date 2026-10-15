Svizzera
"Too Good To Go" ora anche cosmetici e articoli per la casa
Oltre al cibo, ora si possono salvare articoli di vario genere grazie alla collaborazione con migliaia di partner.
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Fonte Awp Sda
"Too Good To Go" ora anche cosmetici e articoli per la casa
Oltre al cibo, ora si possono salvare articoli di vario genere grazie alla collaborazione con migliaia di partner.
ZURIGO - Nell'app "Too Good To Go" sono ora disponibili, oltre agli alimenti, anche prodotti per la cura della pelle, integratori alimentari, articoli per la casa, prodotti per animali domestici, nonché fiori e piante. Lo ha comunicato giovedì l'omonima azienda.
L'offerta viene ampliata a livello internazionale. In Svizzera, piante e alimenti per animali sono già disponibili tramite l'app presso OBI. I prodotti vengono offerti a prezzi scontati per evitare che gli eccedenti vengano smaltiti.
Secondo il comunicato, l'app conta attualmente circa 150 milioni di utenti registrati e 200'000 partner attivi in 21 Paesi. Rivenditori al dettaglio, panetterie o esercizi di ristorazione offrono merce in eccedenza a prezzi bassi per il ritiro.
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