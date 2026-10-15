Maxi fusione tra palestre in Svizzera: Puregym acquisisce Nonstop Gym

Le due catene risultano particolarmente complementari dal punto di vista geografico. Puregym intende inoltre sfruttare l'esperienza operativa e l'organizzazione di Nonstop Gym, marchio fondato nel 2014 a Ginevra e destinato, nel lungo periodo, a scomparire. «Insieme creiamo una rete di club eccezionale a livello nazionale, che potrà diventare numero uno in Svizzera e raggiungere ancora più membri», si legge nella comunicazione diffusa in occasione dell'acquisizione.

Puregym, che ha sede a Leeds, in Inghilterra, è attiva in sei Paesi. Il suo mercato principale resta la Gran Bretagna, dove conta 467 palestre, seguita dalla Danimarca con 128 strutture, dagli Stati Uniti con 61 e dalla Svizzera con 49. Attraverso un partner in franchising, il gruppo gestisce inoltre 23 centri fitness tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.