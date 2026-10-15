Maxi fusione tra palestre in Svizzera: Puregym acquisisce Nonstop Gym
Il gruppo britannico raddoppia la sua presenza nella Confederazione. Entro fine 2026 la nuova rete conterà oltre 100 palestre, anche in Ticino.
ZURIGO - Una maxi fusione ridisegna il settore del fitness in Svizzera. La società di partecipazioni Invision, con sede a Zugo, ha venduto la catena di palestre Nonstop Gym al concorrente britannico Puregym. Con questa acquisizione, il gruppo inglese raddoppia di fatto la propria presenza nella Confederazione, dando vita a una delle maggiori reti di centri fitness del Paese. I dettagli finanziari dell'operazione non sono stati divulgati.
Attualmente Puregym gestisce 49 palestre in Svizzera, mentre Nonstop Gym ne conta 48. «Con questa transazione si uniscono due catene altamente complementari», ha comunicato oggi Invision. L'obiettivo è arrivare a oltre 100 strutture entro la fine del 2026, con una presenza che comprenderà la Svizzera tedesca, la Romandia e il Ticino.
Le due catene risultano particolarmente complementari dal punto di vista geografico. Puregym intende inoltre sfruttare l'esperienza operativa e l'organizzazione di Nonstop Gym, marchio fondato nel 2014 a Ginevra e destinato, nel lungo periodo, a scomparire. «Insieme creiamo una rete di club eccezionale a livello nazionale, che potrà diventare numero uno in Svizzera e raggiungere ancora più membri», si legge nella comunicazione diffusa in occasione dell'acquisizione.
Puregym, che ha sede a Leeds, in Inghilterra, è attiva in sei Paesi. Il suo mercato principale resta la Gran Bretagna, dove conta 467 palestre, seguita dalla Danimarca con 128 strutture, dagli Stati Uniti con 61 e dalla Svizzera con 49. Attraverso un partner in franchising, il gruppo gestisce inoltre 23 centri fitness tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti.
La società britannica è controllata a maggioranza dal fondo d'investimento statunitense Leonard Green & Partners. Dal dicembre 2021 anche un altro colosso americano degli investimenti, KKR, figura tra gli azionisti con una significativa partecipazione di minoranza. L'acquisizione di Nonstop Gym rappresenta un ulteriore passo nell'espansione internazionale del gruppo, con l'ambizione di conquistare una posizione di primo piano nel mercato svizzero del fitness.