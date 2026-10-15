SSR, saltano 202 posti a tempo pieno
I tagli colpiscono soprattutto i settori gestionali e di supporto, con l’obiettivo di contenere l’impatto sull’offerta editoriale.
I tagli colpiscono soprattutto i settori gestionali e di supporto, con l’obiettivo di contenere l’impatto sull’offerta editoriale.
BERNA - In ragione delle decisioni assunte in ambito politico, la SSR è chiamata a realizzare risparmi per circa 270 milioni di franchi entro il 2029, di cui 80 milioni già nel 2027. Le misure annunciate la scorsa estate vengono ora concretizzate o sono in fase avanzata di attuazione anche nei settori Operazioni, Risorse umane, Finanze, Comunicazione & Public Affairs e Stato maggiore. Questa nuova serie di provvedimenti, che permette di realizzare risparmi per 41 milioni di franchi, comporta il taglio di 202 posti a tempo pieno. Concentrando gli interventi sulle strutture gestionali e sui servizi di supporto, la SSR intende preservare il più possibile l’offerta editoriale destinata al pubblico.
Dopo aver annunciato lo scorso mese le misure concernenti le unità regionali RSI, RTR, RTS, SRF, nonché il settore Offerta a livello SSR, e preparata l’attuazione, la SSR ha ora ulteriormente concretizzato o in gran parte attuato, nel quadro del processo di definizione del budget, anche le misure di riduzione dei costi e del personale riguardanti i settori trasversali Operazioni, Risorse umane, Finanze, Comunicazione & Public Affairs e Stato maggiore. Queste contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento dell’obiettivo di risparmio di 80 milioni di franchi per il 2027: il settore Operazioni riduce i costi annuali di 30,7 milioni di franchi e gli altri settori, nel loro insieme, di 10,7 milioni di franchi.
Risparmi a livello di organizzazione
Complessivamente, nei settori in questione vengono tagliati circa 202 posti a tempo pieno, di cui 173 nel solo settore Operazioni, il più grande della SSR che riunisce i reparti tecnologici e di produzione di tutte le regioni.
Una parte sostanziale dei risparmi è resa possibile dalla nuova organizzazione: le prestazioni professionali sono fornite maggiormente a livello di SSR, le competenze vengono accorpate e i doppioni eliminati. La SSR riesce inoltre a ridurre i costi grazie a una pianificazione comune delle risorse di produzione, all’armonizzazione di servizi IT nonché a modalità di produzione uniformi in tutte le regioni linguistiche.
Anche Risorse umane, Finanze, Comunicazione & Public Affairs e Stato maggiore, settori di supporto trasversali all’azienda, forniscono un contributo importante al raggiungimento degli obiettivi di risparmio. In questo modo sarà possibile contenere l’impatto sull’offerta editoriale. L’esigenza di realizzare il 95% dei risparmi livello di strutture, processi e modalità di produzione resta immutata. A essere interessati sono circa 29 posti a tempo pieno. Le misure di riduzione dei costi e del personale in questi settori sono in fase avanzata di attuazione.
Riduzioni di posti lavoro e pensionamenti
La SSR è consapevole della portata delle ripercussioni che il mandato di risparmio comporta per le collaboratrici e i collaboratori. Le decisioni al riguardo vengono prese con attenzione e le misure sono attuate cercando di ridurne il più possibile l’impatto sociale. La riduzione dei posti di lavoro viene assorbita nei limiti del possibile da fluttuazioni naturali e pensionamenti. È il caso di circa la metà delle riduzioni di personale previste nel settore Operazioni e nei settori di supporto. Licenziamenti e pensionamenti anticipati sono però purtroppo inevitabili. Per le collaboratrici e i collaboratori interessati verrà applicato il piano sociale della SSR.
Le misure di risparmio e di riduzione del personale per il 2027 sono così interamente concretizzate. A partire dal 2027, la SSR risparmierà complessivamente 80 milioni di franchi all’anno e ridurrà 285-289 posti di lavoro a tempo pieno. Le ulteriori misure di risparmio per gli anni 2028 e 2029 verranno stabilite progressivamente nel quadro della pianificazione finanziaria e l’obiettivo complessivo di 270 milioni di franchi rimane invariato.