SSR, saltano 202 posti a tempo pieno

Riduzioni di posti lavoro e pensionamenti

La SSR è consapevole della portata delle ripercussioni che il mandato di risparmio comporta per le collaboratrici e i collaboratori. Le decisioni al riguardo vengono prese con attenzione e le misure sono attuate cercando di ridurne il più possibile l’impatto sociale. La riduzione dei posti di lavoro viene assorbita nei limiti del possibile da fluttuazioni naturali e pensionamenti. È il caso di circa la metà delle riduzioni di personale previste nel settore Operazioni e nei settori di supporto. Licenziamenti e pensionamenti anticipati sono però purtroppo inevitabili. Per le collaboratrici e i collaboratori interessati verrà applicato il piano sociale della SSR.