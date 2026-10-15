Siemens Svizzera: una nuova sede a Zurigo-Albisrieden
Il nuovo campus ospiterà anche collaborazioni con altre imprese e startup, rinnovando la strategia immobiliare
ZURIGO - Siemens Svizzera punta a costruire una nuova sede principale a Zurigo-Albisrieden, quartiere dove è già peraltro presente.
Il gruppo tecnologico ha venduto l'attuale complesso industriale e amministrativo, che si estende su 30'500 metri quadrati, all'investitore immobiliare Procimmo, indica oggi la stessa società. Le parti non hanno reso noto il prezzo della transazione.
Il terreno comprende circa 35’900 metri quadrati di superfici affittabili. La nuova sede di Siemens sorgerà nella parte nord-occidentale dell'area, su una porzione attualmente adibita a parcheggio. Il nuovo edificio dovrebbe essere completato entro la metà del 2031.
Fino al completamento dei lavori, il gruppo continuerà ad affittare una parte degli stabili esistenti. Gli spazi che si libereranno successivamente saranno destinati a nuovi locatari o a utilizzi alternativi.
La filiale elvetica di Siemens - colosso tedesco attivo nell'automazione industriale, nelle infrastrutture intelligenti, nella mobilità, nonché nelle tecnologie per l'edilizia e l'energia - è presente a Zurigo-Albisrieden da oltre un secolo. Con il progetto della nuova sede, il gruppo conferma il proprio impegno a lungo termine nei confronti della località, afferma il responsabile finanziario Jörn Harde, citato nel comunicato.
È prevista la realizzazione di un campus aperto, concepito per favorire anche la collaborazione con altre aziende e start-up. La partnership immobiliare con Procimmo consentirà inoltre a Siemens di adeguare gli spazi alle proprie esigenze e di mantenere competitiva nel lungo periodo la propria presenza immobiliare a Zurigo.