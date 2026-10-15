Nestlé difende Gerber: «Nessun rischio nei nostri alimenti per bambini»

Secondo l'azienda, tutti gli articoli Gerber rispettano le normative statunitensi vigenti e sono sottoposti a controlli per oltre 500 sostanze tossiche e contaminanti. In alcuni casi le verifiche di qualità superano persino i requisiti previsti di legge, sottolinea l'impresa. Nestlé ricorda inoltre che i metalli pesanti sono naturalmente presenti nell'ambiente e possono essere assorbiti dalle piante. «Non è possibile eliminarli completamente dalla filiera alimentare», spiega il gruppo, assicurando tuttavia che Gerber si impegna a ridurne la presenza al minimo possibile.

La settimana scorsa il procuratore generale del Texas Ken Paxton ha intentato una causa contro Gerber e Nestlé Usa, accusando le due società di aver ingannato i genitori riguardo alla presenza di metalli pesanti pericolosi negli alimenti per l'infanzia. Le contestazioni riguardano in particolare le analisi degli ingredienti effettuate tra il 2017 e il 2019. L'atto giudiziario fa inoltre riferimento a livelli di arsenico ritenuti eccessivi in due campioni di crema di riso risalenti al 2021.