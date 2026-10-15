Israele inasprisce i controlli: volare a Tel Aviv diventa un rebus per gli equipaggi

Swiss è a conoscenza in linea di principio delle nazionalità dei propri dipendenti e ha informato tempestivamente tutti gli equipaggi delle nuove disposizioni. La misura riguarda solo una piccola parte degli oltre 1'400 piloti e dei più di 4'700 membri del personale di cabina della compagnia di bandiera. I dipendenti interessati saranno impiegati sulle altre rotte della rete Swiss, senza provocare carenze di personale, ha precisato la compagnia, che attualmente opera due collegamenti giornalieri con Tel Aviv.