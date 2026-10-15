Ex dirigenti Credit Suisse, confermata la cancellazione dei bonus

I giudici di Losanna aggiungono che le misure disposte sono proporzionate e ragionevoli. La riduzione dei bonus è stata applicata in modo graduale ai tre livelli dirigenziali più alti (rispettivamente al 100%, 50% e 25%). Gli interessati hanno dovuto fare i conti con una riduzione, in media, di 68'000 franchi. Sempre in media, la loro retribuzione fissa - non ridotta - nell'ultimo anno di impiego ammontava a circa 1,4 milioni di franchi.

A metà marzo 2023 il CS ha attraversato una grave crisi di fiducia. Il 15 marzo, l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e la Banca nazionale svizzera (BNS) hanno annunciato che il CS continuava a soddisfare i requisiti di capitale e di liquidità; la BNS ha comunque annunciato un sostegno alla liquidità. Il 16 marzo, il Consiglio federale ha emanato un'ordinanza di sostegno della liquidità (denominata Ordinanza concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica).