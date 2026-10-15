RUAG e Lockheed Martin firmano un accordo
La partnership permetterà a Emmen di diventare un centro chiave per montaggio e test dei caccia, favorendo l'autonomia svizzera nella manutenzione.
La partnership permetterà a Emmen di diventare un centro chiave per montaggio e test dei caccia, favorendo l'autonomia svizzera nella manutenzione.
BERNA - La RUAG MRO e la statunitense Lockheed Martin hanno siglato un accordo per proseguire la loro collaborazione nell'ambito del progetto RIGI, che contempla l'assemblaggio di tre aerei da combattimento F-35A presso la sede di RUAG a Emmen (LU), la quale diventerà una delle sole quattro sedi al mondo in cui verranno effettuati il montaggio finale e i test dei caccia.
L'intesa apre una nuova fase del progetto e consentirà alla Svizzera di acquisire competenze per la futura manutenzione dei velivoli, ha dichiarato oggi RUAG in una nota.
I primi componenti dovrebbero arrivare in Svizzera nella prima metà del 2027, mentre l'avvio della produzione è previsto per l'autunno dello stesso anno, ha sottolineato la società di proprietà della Confederazione.
Inizialmente il progetto prevedeva quattro aerei, ma il numero è stato ridotto a tre nell'ambito della pianificazione dettagliata, così da adeguare il programma ai requisiti e alle risorse disponibili.
Il progetto permetterà alla Svizzera di acquisire know-how sul velivolo di ultima generazione e di rafforzare la propria autonomia nella manutenzione, afferma RUAG. La società intende inoltre sviluppare le competenze necessarie per fornire in futuro un'assistenza completa all'Esercito svizzero durante l'intero ciclo di vita degli F-35A.
Con il progetto RIGI, Emmen diventerà una delle sole quattro sedi al mondo in cui vengono effettuati il montaggio finale e i test degli F-35A. Secondo RUAG, l'iniziativa contribuirà anche a garantire posti di lavoro a livello regionale e a consolidare il ruolo dell'azienda quale centro di competenza europeo nell'aviazione militare.
Citato nel comunicato, il presidente del consiglio d'amministrazione di RUAG MRO Holding SA, Jürg Rötheli, ha definito il progetto di importanza strategica per il futuro dell'azienda e ha sottolineato il contributo che la partecipazione al programma F-35A intende fornire alla sicurezza e alla capacità di difesa della Svizzera.