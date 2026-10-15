RUAG e Lockheed Martin firmano un accordo

Citato nel comunicato, il presidente del consiglio d'amministrazione di RUAG MRO Holding SA, Jürg Rötheli, ha definito il progetto di importanza strategica per il futuro dell'azienda e ha sottolineato il contributo che la partecipazione al programma F-35A intende fornire alla sicurezza e alla capacità di difesa della Svizzera.