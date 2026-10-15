Carenza di carburante, Swiss rassicura: «Nessuna restrizione a Zurigo»

Per scongiurare problemi di approvvigionamento, la Confederazione ha nel frattempo autorizzato il ricorso alle scorte obbligatorie di carburante per aerei. La decisione è stata presa in seguito alle difficoltà logistiche che interessano il trasporto sul Reno e il traffico merci ferroviario. Berna ha messo a disposizione, con effetto immediato, fino a 30'000 metri cubi di cherosene per le prossime due settimane, pari al 6,5% delle riserve nazionali. L'obiettivo è sostenere il mercato ed evitare possibili carenze all'aeroporto di Zurigo.