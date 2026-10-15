Viaggio di lavoro in Armenia per Ignazio Cassis
Focus su sviluppo economico, istituzioni democratiche e sicurezza europea durante la visita del consigliere federale svizzero a Erevan.
Focus su sviluppo economico, istituzioni democratiche e sicurezza europea durante la visita del consigliere federale svizzero a Erevan.
BERNA - Il consigliere federale Ignazio Cassis si è recato oggi a Erevan, dove ha incontrato il primo ministro armeno Nikol Pashinyan e quello degli esteri Ararat Mirzoyan. Con entrambi ha parlato delle prospettive di pace tra Armenia e Azerbaigian, rafforzamento delle relazioni bilaterali e sfide in materia di sicurezza in Europa.
In veste di presidente in carica dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), il ministro degli esteri elvetico ha sottolineato l'importanza del dialogo per consolidare la pace e la stabilità nella regione, si legge in una nota diffusa dal suo dipartimento.
Berna accoglie con favore i progressi compiuti dopo la parafatura dell'accordo di pace nel 2025, che apre una prospettiva storica per l'intero Caucaso meridionale, prosegue il comunicato, aggiungendo che una normalizzazione duratura delle relazioni potrebbe inoltre favorire gli scambi economici, migliorare i collegamenti regionali e aprire nuove prospettive di sviluppo e prosperità.
In ambito bilaterale, la Svizzera ha ribadito il suo impegno a favore dello sviluppo economico e del rafforzamento delle istituzioni democratiche in Armenia. Infine, in veste di presidente in carica dell'OSCE, Cassis ha affrontato le sfide in materia di sicurezza europee. "Nei momenti difficili, il dialogo non è un segno di debolezza. È indispensabile per ridurre le tensioni, ristabilire la fiducia e trovare soluzioni", ha sottolineato.