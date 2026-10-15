Viaggio di lavoro in Armenia per Ignazio Cassis

Berna accoglie con favore i progressi compiuti dopo la parafatura dell'accordo di pace nel 2025, che apre una prospettiva storica per l'intero Caucaso meridionale, prosegue il comunicato, aggiungendo che una normalizzazione duratura delle relazioni potrebbe inoltre favorire gli scambi economici, migliorare i collegamenti regionali e aprire nuove prospettive di sviluppo e prosperità.

In ambito bilaterale, la Svizzera ha ribadito il suo impegno a favore dello sviluppo economico e del rafforzamento delle istituzioni democratiche in Armenia. Infine, in veste di presidente in carica dell'OSCE, Cassis ha affrontato le sfide in materia di sicurezza europee. "Nei momenti difficili, il dialogo non è un segno di debolezza. È indispensabile per ridurre le tensioni, ristabilire la fiducia e trovare soluzioni", ha sottolineato.