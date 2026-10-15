Detenuto morto in carcere
A perdere la vita è stato un 34enne marocchino, è stata avviata un'indagine
LOSANNA - Un detenuto di 34 anni è morto martedì 13 ottobre nel carcere del Bois-Mermet, a Losanna, dopo essere stato trovato privo di sensi nella sua cella. Il Ministero pubblico ha aperto un'istruzione penale per chiarire le circostanze del decesso. I primi accertamenti tendono a escludere l'intervento di terzi.
Il personale penitenziario ha scoperto l'uomo, un cittadino marocchino, verso le 13.40. Il detenuto si trovava solo nella cella. Gli agenti hanno immediatamente tentato di rianimarlo e allertato i soccorsi, intervenuti rapidamente. Nonostante le cure prestate, il 34enne è morto sul posto.
La procuratrice di turno ha affidato le indagini alla polizia giudiziaria. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale del carcere, una pattuglia della gendarmeria, gli investigatori della polizia giudiziaria e la polizia scientifica, un'ambulanza del SPSL, il servizio mobile d'urgenza e rianimazione (SMUR) e un medico legale.
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