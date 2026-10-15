Detenuto morto in carcere

Il personale penitenziario ha scoperto l'uomo, un cittadino marocchino, verso le 13.40. Il detenuto si trovava solo nella cella. Gli agenti hanno immediatamente tentato di rianimarlo e allertato i soccorsi, intervenuti rapidamente. Nonostante le cure prestate, il 34enne è morto sul posto.

La procuratrice di turno ha affidato le indagini alla polizia giudiziaria. Sul posto sono intervenuti, oltre al personale del carcere, una pattuglia della gendarmeria, gli investigatori della polizia giudiziaria e la polizia scientifica, un'ambulanza del SPSL, il servizio mobile d'urgenza e rianimazione (SMUR) e un medico legale.