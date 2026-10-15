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Auto in fiamme nella notte, la polizia cerca testimoni

L'allarme è scattato poco dopo le 3.20 a Rickenbach
Auto in fiamme nella notte, la polizia cerca testimoni
POLIZIA CANTONALE BASILEA CAMPAGNA
Fonte Basilea Campagna
elaborata da Redazione
Auto in fiamme nella notte, la polizia cerca testimoni
L'allarme è scattato poco dopo le 3.20 a Rickenbach

RICKENBACH - Un'automobile parcheggiata ha preso fuoco nella notte tra mercoledì e giovedì in Breitenstrasse, a Rickenbach, nel Canton Basilea Campagna. Secondo le informazioni disponibili, nessuno è rimasto ferito.

L'allarme è scattato poco dopo le 3.20 di giovedì 15 ottobre. All'arrivo dei soccorritori, il veicolo era già completamente avvolto dalle fiamme. I pompieri di Gelterkinden sono riusciti a circoscrivere e spegnere rapidamente l'incendio.

L'auto è stata in seguito caricata e trasportata da un'impresa di soccorso stradale. Le cause del rogo non sono ancora chiare e sono oggetto di accertamenti da parte degli specialisti della Polizia cantonale di Basilea Campagna.

La polizia cerca testimoni. Chiunque abbia notato movimenti o situazioni sospette durante la notte nella zona di Breitenstrasse è invitato a contattare la centrale operativa allo 061 553 35 35.

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