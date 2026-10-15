Fugge col Suv all'alt dei carabinieri, ancora guai per Fabrizio Corona
Il caso si aggiunge a una serie di fatti di cronaca che recentemente hanno visto coinvolto Corona anche come vittima.
Il caso si aggiunge a una serie di fatti di cronaca che recentemente hanno visto coinvolto Corona anche come vittima.
MILANO - Non si è fermato all'alt dei carabinieri e ha proseguito la marcia per circa 700 metri, prima di essere bloccato. Protagonista dell'episodio, avvenuto nella serata di mercoledì 14 ottobre a Milano, è Fabrizio Corona, 52 anni, ex re dei paparazzi e protagonista a giugno, sul palco del Palazzo dei Congressi a Lugano, del suo show "Falsissimo".
Come riporta il quotidiano Il Giorno, Corona si trovava alla guida di un Range Rover Sport quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile dei carabinieri, in transito lungo via Moscati, gli ha intimato di fermarsi all'incrocio con corso Sempione.
L'automobilista, però, non ha rispettato l'ordine e ha proseguito la marcia. I militari hanno quindi azionato sirene e lampeggianti, dando il via a un breve inseguimento. Il Suv è stato raggiunto e fermato dopo circa 700 metri.
Durante i successivi controlli è emerso che il veicolo era già sottoposto a fermo amministrativo. Per questo motivo i carabinieri hanno proceduto al sequestro della vettura. Secondo la stampa italiana per Corona è inoltre scattata una denuncia per guida senza patente e fuga pericolosa.
L'episodio arriva dopo altre due vicende di cronaca che hanno recentemente coinvolto l'ex fotografo, questa volta nelle vesti di vittima: un tentativo di estorsione da parte di due ventenni, ex amici del figlio, e una rapina sotto casa che, secondo le ricostruzioni, sarebbe stata organizzata e compiuta anche da un imprenditore con cui Corona aveva collaborato in passato.