Fugge col Suv all'alt dei carabinieri, ancora guai per Fabrizio Corona

L'automobilista, però, non ha rispettato l'ordine e ha proseguito la marcia. I militari hanno quindi azionato sirene e lampeggianti, dando il via a un breve inseguimento. Il Suv è stato raggiunto e fermato dopo circa 700 metri.

Durante i successivi controlli è emerso che il veicolo era già sottoposto a fermo amministrativo. Per questo motivo i carabinieri hanno proceduto al sequestro della vettura. Secondo la stampa italiana per Corona è inoltre scattata una denuncia per guida senza patente e fuga pericolosa.