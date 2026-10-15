Sembra l'Oktoberfest, ma non lo è: 1440 casse di birra finiscono sull'A8

Fortunatamente, il conducente del camion è rimasto illeso. Ingenti, invece, i danni materiali provocati dall'incidente, stimati dalle autorità in oltre 100'000 euro.

Sul posto sono intervenuti i pompieri e il servizio di manutenzione autostradale tedesco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a ripulire il luogo dell'incidente.