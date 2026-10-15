Sembra l'Oktoberfest, ma non lo è: 1440 casse di birra finiscono sull'A8
Scoppia uno pneumatico e un camion perde l'intero carico sull'autostrada. Illeso il conducente, danni per oltre 100'000 euro.
ULM - Voleva forse organizzare un Oktoberfest in autostrada? Quasi 1500 casse di birra sono finite fuori strada dopo lo scoppio di uno pneumatico. È quanto accaduto mercoledì pomeriggio sull'autostrada A8, in Germania, dove un camion ha perso il suo carico di 1440 casse di birra.
Secondo quanto comunicato dalla polizia, il mezzo pesante è uscito di strada nel tratto autostradale tra Ulm e Augsburg a causa dello scoppio di uno pneumatico. Il carico è finito in una zona verde adiacente all'autostrada.
Fortunatamente, il conducente del camion è rimasto illeso. Ingenti, invece, i danni materiali provocati dall'incidente, stimati dalle autorità in oltre 100'000 euro.
Sul posto sono intervenuti i pompieri e il servizio di manutenzione autostradale tedesco, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area e a ripulire il luogo dell'incidente.