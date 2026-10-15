Fucilazione in diretta streaming, chiedono al Pentagono di annullarla

La scorsa settimana, il Pentagono ha annunciato che avrebbe trasmesso pubblicamente l'esecuzione, prevista per il 3 dicembre, di Hasan, uno psichiatra dell'esercito che ha ucciso a colpi d'arma da fuoco 13 soldati americani disarmati nella base militare di Fort Hood.

Nella lettera aperta pubblicata ieri, gli ex alti ufficiali militari - tra cui 45 generali, 12 ammiragli e diversi ex avvocati militari - hanno affermato di non opporsi all'esecuzione della pena di morte. Tuttavia, hanno sostenuto che la trasmissione in streaming violerebbe le tutele della Costituzione degli Stati Uniti contro le pene crudeli e inusuali e trasformerebbe quella che dovrebbe essere una «punizione solenne e grave» in «un carnevale per il divertimento di voyeur e spettatori».