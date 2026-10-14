L'aeroporto di Francoforte rischia di rimanere senza cherosene
Problemi di approvvigionamento nel più grande scalo tedesco. Lufthansa corre ai ripari e chiede ai piloti di fare rifornimento altrove.
FRANCOFORTE - Il più grande aeroporto della Germania rischia di rimanere senza cherosene. A lanciare l'allarme è il quotidiano tedesco Bild, secondo cui lo scalo di Francoforte starebbe affrontando difficoltà nell'approvvigionamento di carburante per gli aerei.
La situazione avrebbe spinto Lufthansa ad adottare misure preventive. Stando a istruzioni interne ottenute in esclusiva dalla Bild, la compagnia aerea avrebbe chiesto ai propri piloti di effettuare rifornimenti aggiuntivi in altri aeroporti, prima di raggiungere Francoforte.
L'obiettivo è alleggerire la pressione sulle scorte disponibili nello scalo tedesco. Gli aerei dovrebbero quindi imbarcare, negli aeroporti di partenza, una quantità di carburante superiore a quella strettamente necessaria per completare il volo.
Interpellata dalla Bild, Lufthansa ha confermato le possibili difficoltà. «Attualmente potrebbero verificarsi limitazioni nell'approvvigionamento di cherosene all'aeroporto di Francoforte», ha dichiarato una portavoce della compagnia, precisando che il problema è legato, tra l'altro, a una ridotta capacità della conduttura di rifornimento.
La compagnia ha comunque voluto rassicurare i passeggeri. «Lufthansa ha adottato diverse misure preventive per garantire un'operatività di volo affidabile», ha spiegato la portavoce, confermando il ricorso a rifornimenti supplementari su determinate rotte prima della partenza per Francoforte. Al momento, ha precisato, non sono previste cancellazioni di voli.