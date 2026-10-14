L'aeroporto di Francoforte rischia di rimanere senza cherosene

La compagnia ha comunque voluto rassicurare i passeggeri. «Lufthansa ha adottato diverse misure preventive per garantire un'operatività di volo affidabile», ha spiegato la portavoce, confermando il ricorso a rifornimenti supplementari su determinate rotte prima della partenza per Francoforte. Al momento, ha precisato, non sono previste cancellazioni di voli.