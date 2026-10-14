Fucilazione in diretta streaming, 60 soldati non ci stanno

La Military Religious Freedom Foundation, un'organizzazione no-profit che tutela i diritti costituzionali dei militari e che si è già scontrata con il capo del Pentagono su altre questioni, ha reso noto che decine di membri delle forze armate in servizio nutrono «obiezioni religiose o morali» riguardo all'esecuzione live di Hasan, che nel 2009 uccise 13 soldati nella base del Texas. Per il fondatore della no-profit, Mike Weinstein, questa modalità è «grottesca e barbara».