«Taiwan acquisterà gas dall'Alaska per 70-80 miliardi di dollari»
Il presidente americano annuncia un accordo ventennale per il progetto Alaska LNG. Taipei investirà anche 4,4 miliardi di dollari nell'infrastruttura.
WASHINGTON - Taiwan si è impegnata ad acquistare gas naturale liquefatto dall'Alaska per un valore compreso tra i 70 e gli 80 miliardi di dollari. Lo ha annunciato il presidente americano Donald Trump in un post pubblicato sul suo social network Truth, tornando a parlare del progetto energetico Alaska LNG, un'iniziativa infrastrutturale da 50 miliardi di dollari legata a un accordo con la Corea del Sud.
«Il mio segretario al Commercio, Howard Lutnick, ha ottenuto da Taiwan un impegno di acquisto per l'Alaska LNG del valore compreso tra i 70 e gli 80 miliardi di dollari», ha dichiarato Trump. Secondo il presidente, l'intesa riguarda il 30% della capacità del gasdotto per i prossimi 20 anni. «È il più grande accordo di questo tipo mai concluso nella storia», ha sottolineato.
L'intesa non si limita alle forniture energetiche. Trump ha infatti annunciato che Taiwan ha accettato di investire ulteriori 4,4 miliardi di dollari nel capitale del progetto, destinato a diventare una delle principali infrastrutture energetiche dell'Alaska.
Il presidente americano ha inoltre precisato che Alaska LNG è ormai un'iniziativa del governo federale statunitense e che tutte le autorizzazioni e i permessi necessari sono stati ottenuti. «Il progetto è pronto a partire», ha assicurato, definendolo «il più grande progetto nella storia dell'Alaska».
L'annuncio arriva all'indomani di un comizio di Trump in Alaska, dove è in corso un'accesa battaglia politica per il Senato in vista delle elezioni di metà mandato. Nel suo messaggio, il presidente ha rivendicato il ruolo della propria amministrazione nella realizzazione dell'infrastruttura, sostenendo che si tratta di un'iniziativa resa possibile soltanto grazie alla sua presenza alla Casa Bianca.