«Taiwan acquisterà gas dall'Alaska per 70-80 miliardi di dollari»

L'intesa non si limita alle forniture energetiche. Trump ha infatti annunciato che Taiwan ha accettato di investire ulteriori 4,4 miliardi di dollari nel capitale del progetto, destinato a diventare una delle principali infrastrutture energetiche dell'Alaska.

Il presidente americano ha inoltre precisato che Alaska LNG è ormai un'iniziativa del governo federale statunitense e che tutte le autorizzazioni e i permessi necessari sono stati ottenuti. «Il progetto è pronto a partire», ha assicurato, definendolo «il più grande progetto nella storia dell'Alaska».