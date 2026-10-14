Furti nelle auto, minacce e un automobilista ferito: due arresti a Como

Secondo quanto riferito dai residenti agli agenti, l'uomo e la donna si sarebbero introdotti nel parcheggio e avrebbero forzato un'auto, rovistando al suo interno. Nonostante gli inviti della proprietaria ad allontanarsi, avrebbero continuato, rivolgendole anche frasi minacciose. Un altro residente, sceso in strada per controllare il proprio veicolo parcheggiato nella stessa area, ha constatato il danneggiamento di parte della portiera e di un finestrino.

Durante l'intervento si è avvicinato alla pattuglia un altro automobilista. L'uomo ha raccontato che, poco prima, mentre percorreva via Dei Mulini, era stato bloccato in strada dai due fermati e minacciato. Il 21enne lo avrebbe inoltre ferito a un braccio, mentre la 19enne avrebbe cercato di prelevare dal bagagliaio una valigetta contenente attrezzi da lavoro. La vittima ha reagito, è riuscita a recuperare la valigetta e si è allontanata in auto.