Furti nelle auto, minacce e un automobilista ferito: due arresti a Como
In manette sono finiti un 21enne e una 19enne, entrambi senza fissa dimora
COMO - Avrebbero forzato un'auto parcheggiata, danneggiato un secondo veicolo e aggredito un automobilista nel tentativo di sottrargli alcuni attrezzi da lavoro. La Polizia di Stato ha arrestato ieri mattina a Como un 21enne tunisino e una 19enne italiana.
L'intervento è scattato verso le 6.30 in via Dei Mulini, dopo le segnalazioni giunte alla centrale operativa della Questura da parte di alcuni residenti, che avevano udito forti rumori e schiamazzi provenire dalla strada. Una pattuglia della Squadra Volante ha rintracciato e fermato i due giovani nell'area antistante l'autosilo Val Mulini.
Secondo quanto riferito dai residenti agli agenti, l'uomo e la donna si sarebbero introdotti nel parcheggio e avrebbero forzato un'auto, rovistando al suo interno. Nonostante gli inviti della proprietaria ad allontanarsi, avrebbero continuato, rivolgendole anche frasi minacciose. Un altro residente, sceso in strada per controllare il proprio veicolo parcheggiato nella stessa area, ha constatato il danneggiamento di parte della portiera e di un finestrino.
Durante l'intervento si è avvicinato alla pattuglia un altro automobilista. L'uomo ha raccontato che, poco prima, mentre percorreva via Dei Mulini, era stato bloccato in strada dai due fermati e minacciato. Il 21enne lo avrebbe inoltre ferito a un braccio, mentre la 19enne avrebbe cercato di prelevare dal bagagliaio una valigetta contenente attrezzi da lavoro. La vittima ha reagito, è riuscita a recuperare la valigetta e si è allontanata in auto.
I due giovani sono stati accompagnati in Questura per gli accertamenti. Il 21enne, cittadino tunisino residente a Olgiate Comasco, è risultato irregolare sul territorio nazionale; la 19enne italiana risiede invece a Carlazzo. Entrambi, indicati dalla polizia come senza fissa dimora, hanno diversi precedenti per reati contro la persona e il patrimonio.
Al termine degli accertamenti sono stati arrestati per furto aggravato in concorso, tentata rapina, minacce e danneggiamento. Sono stati condotti nel carcere del Bassone, a disposizione dell'autorità giudiziaria.