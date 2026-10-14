Chi ha fatto uccidere Tupac? Dopo 30 anni arriva la sentenza

Duane Davis ha accolto la condanna quasi senza mostrare emozioni. Quando la giudice Carli Kierny gli ha concesso la parola, il 63enne ha chiesto la restituzione di alcuni effetti personali, tra cui fotografie sequestrate dagli investigatori durante una perquisizione. Insieme al suo avvocato ha inoltre annunciato l'intenzione di presentare ricorso. Circa sei settimane prima, una giuria composta da dodici persone lo aveva riconosciuto colpevole di aver organizzato l'agguato mortale. Davis non era accusato di aver materialmente sparato, ma di aver pianificato l'attacco e procurato l'arma utilizzata.

Tupac Shakur fu raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco il 7 settembre 1996, mentre si trovava a bordo di un'automobile a Las Vegas. Morì sei giorni dopo in ospedale, a soli 25 anni. Secondo l'accusa, l'omicidio sarebbe stato una vendetta legata a una rissa avvenuta poche ore prima, dopo un incontro di boxe di Mike Tyson. Il rapper e alcuni suoi accompagnatori avrebbero aggredito Orlando Anderson, nipote di Davis e presunto membro della stessa gang. Le indagini sono rimaste a lungo senza una svolta, fino all'arresto di Davis nel 2023. A contribuire alla ricostruzione dei fatti sarebbero state anche le dichiarazioni dello stesso imputato, che in diverse interviste e in un libro autobiografico aveva raccontato di trovarsi nella Cadillac bianca dalla quale partirono gli spari.