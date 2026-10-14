Teheran condanna a morte una 23enne per un post sui social

Nel secondo caso, Amini è stata condannata a 12 anni, sei mesi e un giorno con l'accusa di aver agito contro la sicurezza nazionale e di aver diffuso propaganda contro il regime. Amini è stata arrestata dalle forze di sicurezza durante le proteste nazionali di gennaio, represse con una sanguinosa repressione. Migliaia di persone sarebbero state uccise, mentre l'agenzia di stampa Hrana, affiliata all'HRAI, ha parlato di oltre 50.000 arresti.

In una registrazione audio diffusa dal carcere il mese scorso, Amini ha lanciato un appello per l'intervento internazionale, chiedendo alle Nazioni Unite, agli avvocati e alle organizzazioni per i diritti umani di indagare sul suo caso. «Oggi non voglio fare la figura dell'eroina - ha detto la donna - Voglio solo una cosa: che la mia voce sia ascoltata», ha detto.