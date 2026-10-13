Netanyahu e Trump discutono di una nuova offensiva contro l'Iran

Una versione parzialmente diversa sarebbe però emersa durante gli incontri tenuti nei giorni scorsi tra Netanyahu e i vertici dell'apparato di difesa israeliano. Secondo un alto funzionario israeliano, il premier avrebbe sostenuto che sia stato Trump, e non lui, a sollevare per primo la possibilità di una nuova offensiva su vasta scala contro Teheran. Il presidente americano avrebbe inoltre chiesto a Netanyahu se Israele fosse disposto a partecipare all'operazione.

La questione assume particolare rilevanza alla luce delle imminenti scadenze elettorali. Una ripresa delle ostilità contro l'Iran potrebbe infatti influenzare significativamente sia le elezioni israeliane del 27 ottobre sia quelle di medio termine negli Stati Uniti, previste per il 3 novembre.