Scontri violenti nelle proteste a Tirana, 6 agenti feriti

La situazione rimane ancora tesa, con i manifestanti raggruppati vicino al centro della capitale e intenti a sferrare ripetuti attacchi alle forze dell'ordine barricate all'inizio del viale che porta verso il ministero dell'Educazione, dove ha avuto inizio la protesta. Gli agenti continuano a rispondere con idranti e lacrimogeni.

Almeno 23 persone sono state fermate. Il ministro dell'Interno Ervin Demo ha fatto appello alla calma. «La violenza è ingiustificabile», ha scritto su un post su Facebook. Intanto l'opposizione accusa la polizia di «esercitare terrore contro la gioventù».