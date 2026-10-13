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Scontri violenti nelle proteste a Tirana, 6 agenti feriti

La situazione rimane ancora tesa, con i manifestanti raggruppati vicino al centro della capitale
Scontri violenti nelle proteste a Tirana, 6 agenti feriti
AFP
Fonte Ats Ans
di Redazione
Scontri violenti nelle proteste a Tirana, 6 agenti feriti
La situazione rimane ancora tesa, con i manifestanti raggruppati vicino al centro della capitale

TIRANA - Almeno sei agenti, ed anche una giornalista, sono rimasti feriti nel corso dei violenti scontri tra la polizia e gruppi di manifestanti a Tirana: lo ha dichiarato la Polizia di Stato in un comunicato.

La situazione rimane ancora tesa, con i manifestanti raggruppati vicino al centro della capitale e intenti a sferrare ripetuti attacchi alle forze dell'ordine barricate all'inizio del viale che porta verso il ministero dell'Educazione, dove ha avuto inizio la protesta. Gli agenti continuano a rispondere con idranti e lacrimogeni.

Almeno 23 persone sono state fermate. Il ministro dell'Interno Ervin Demo ha fatto appello alla calma. «La violenza è ingiustificabile», ha scritto su un post su Facebook. Intanto l'opposizione accusa la polizia di «esercitare terrore contro la gioventù».

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