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Il Papa in sala operatoria, al Gemelli si prega il rosario

Alle 18 il cardinale Baldo Reina guiderà la preghiera per Leone. Nella cappella una statua di Giovanni Paolo II e una pedana rossa.
Il Papa in sala operatoria, al Gemelli si prega il rosario
IMAGO / ZUMA Press
Fonte Ats Ans
di Redazione
Il Papa in sala operatoria, al Gemelli si prega il rosario
Alle 18 il cardinale Baldo Reina guiderà la preghiera per Leone. Nella cappella una statua di Giovanni Paolo II e una pedana rossa.

ROMA - Mentre Papa Leone si trova in sala operatoria, al Policlinico Agostino Gemelli di Roma ci si prepara a un momento di preghiera. Alle 18 sarà recitato un rosario nella cappella San Giovanni Paolo II, situata al quarto piano della struttura ospedaliera, accanto all'ingresso principale.

Già nella tarda mattinata, i tecnici dell'ospedale hanno predisposto gli spazi per accogliere i fedeli. Nell'ampio locale di fronte alla cappella sono stati sistemati una statua di San Giovanni Paolo II con il pastorale, una pedana rossa destinata al celebrante e alcune sedie aggiuntive.

L'obiettivo è consentire a quanti lo desiderano di unirsi alla preghiera nelle stesse ore in cui il Pontefice si trova in sala operatoria.

A presiedere la recita del rosario, prevista per le 18, sarà il cardinale Baldo Reina, vicario di Roma. Un momento di raccoglimento organizzato anche per «esprimere la vicinanza e l'affetto della Chiesa di Roma al suo vescovo».

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