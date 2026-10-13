Il Papa in sala operatoria, al Gemelli si prega il rosario
Alle 18 il cardinale Baldo Reina guiderà la preghiera per Leone. Nella cappella una statua di Giovanni Paolo II e una pedana rossa.
ROMA - Mentre Papa Leone si trova in sala operatoria, al Policlinico Agostino Gemelli di Roma ci si prepara a un momento di preghiera. Alle 18 sarà recitato un rosario nella cappella San Giovanni Paolo II, situata al quarto piano della struttura ospedaliera, accanto all'ingresso principale.
Già nella tarda mattinata, i tecnici dell'ospedale hanno predisposto gli spazi per accogliere i fedeli. Nell'ampio locale di fronte alla cappella sono stati sistemati una statua di San Giovanni Paolo II con il pastorale, una pedana rossa destinata al celebrante e alcune sedie aggiuntive.
L'obiettivo è consentire a quanti lo desiderano di unirsi alla preghiera nelle stesse ore in cui il Pontefice si trova in sala operatoria.
A presiedere la recita del rosario, prevista per le 18, sarà il cardinale Baldo Reina, vicario di Roma. Un momento di raccoglimento organizzato anche per «esprimere la vicinanza e l'affetto della Chiesa di Roma al suo vescovo».