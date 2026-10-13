Lula propone il condono per i debiti dei micro-imprenditori
Il pacchetto del governo include anche l'aumento dei limiti di fatturato e nuovi aiuti fino al 2030.
BRASILIA - Il governo del Brasile ha annunciato un pacchetto di cinque misure a sostegno dei micro-imprenditori individuali (Mei) e delle piccole imprese del regime fiscale Simples Nacional.
La principale prevede il condono integrale, dal 2027, dei debiti con lo Stato accumulati da 3,6 milioni di Partite Iva Mei. Il valore complessivo dell'operazione è stimato in circa 1,9 miliardi di euro (12,6 miliardi di real). La proposta sarà presentata in Parlamento nelle prossime ore.
Il piano comprende anche un programma dedicato alla rinegoziazione dei debiti bancari dei micro-imprenditori, con sconti minimi del 90% nelle aste per l'acquisto dei portafogli di crediti. Il governo propone inoltre di aumentare il limite annuo di fatturato per i Mei dagli attuali 14.500 euro (81.000 real) a 19.500 euro (110.000 real) nel 2027 e 25.000 (140.000 real) nel 2028.
Le altre misure prevedono l'esenzione dall'obbligo di emettere fatture per le vendite di beni e servizi a privati e la semplificazione degli adempimenti per i piccoli imprenditori, che non dovranno emettere fatture né aprire una partita Iva brasiliana (Cnpj). Il pacchetto include infine circa 752 milioni di euro (5 miliardi di real), di aiuti fino al 2030 per sostenere la produttività dei Mei, con priorità alle donne con i redditi più bassi.
L'annuncio è arrivato a dodici giorni dal ballottaggio delle elezioni presidenziali del 25 ottobre, che vedrà il presidente Luiz Inacio Lula da Silva cercare la rielezione contro il senatore Flavio Bolsonaro.