Attesa al Gemelli per il Papa
Il decimo piano del policlinico, liberato per lavori di ristrutturazione, è stato predisposto per accogliere il Pontefice.
ROMA - Atmosfera di attesa al policlinico Agostino Gemelli di Roma dove è imminente il ricovero di papa Leone. Con discrezione un dispositivo scelto della Gendarmeria sta effettuando le ultime bonifiche e le ultime verifiche alle vie di accesso riservate prima dell'arrivo del Pontefice, previsto nella tarda mattinata.
Presente sul posto anche la polizia e la sicurezza dell'ospedale. Intanto, secondo quanto si apprende, il ricovero del Papa sarà nell'ala del decimo piano adiacente all'appartamento riservato al Pontefice che però si trova - come anticipato da «Repubblica» e «Messaggero» - in questo momento in ristrutturazione.
Proprio poiché doveva procedersi ai lavori, tutto il piano era stato precedentemente liberato, anche l'area cosiddetta dei solventi che è ora appunto quella che ospiterà il Pontefice.