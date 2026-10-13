Il ciclone Rachel devasta la costa californiana

Secondo il National Hurricane Center, la fase più intensa della tempesta Rachel è ormai passata. L'ente ha tuttavia avvertito che le «condizioni pericolose» lungo la costa potrebbero persistere ancora per diversi giorni.

Due morti e dieci dispersi in Messico - Il bilancio del passaggio dei cicloni Rachel e Simon sulle coste messicane del Pacifico è di almeno due vittime, dieci dispersi e ingenti danni materiali. In Bassa California, dove Rachel ha colpito soprattutto le località di Ensenada e San Felipe, una minorenne è stata trovata senza vita. «Purtroppo ci sono 10 persone non localizzate e una minorenne è stata trovata senza vita», ha dichiarato la governatrice Marina del Pilar Ávila.