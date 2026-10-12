«Dopo il 7 ottobre allentate le regole sugli attacchi ai civili»

«Sono arrivate ai servizi segreti militari persone che non avevano mai prestato servizio nell'intelligence», racconta uno dei testimoni, identificato con la lettera A. «Si sedevano e cercavano i bersagli più insignificanti, i pesci piccoli, per poterli uccidere». Secondo il militare, anche persone che mostravano simboli di Hamas su Facebook o dichiaravano di appartenere al movimento venivano inserite negli elenchi degli obiettivi. Una ricostruzione confermata da un secondo testimone, identificato come D., che ha prestato servizio nelle unità incaricate di coordinare gli attacchi aerei. «All'improvviso, l'Idf colpiva indiscriminatamente anche gli obiettivi di livello più basso», afferma. «Colpivamo gli autisti di Hamas. Si era arrivati a questo».

Tra gli episodi citati nell'inchiesta figura il bombardamento del campo profughi di Jabalya, avvenuto il 31 ottobre 2023. L'obiettivo era Ibrahim Biari, comandante di un battaglione di Hamas, che secondo le informazioni dell'intelligence si trovava in un tunnel sotterraneo. Non riuscendo a individuare con precisione la sua posizione, i militari decisero di colpire diversi edifici sovrastanti, ancora occupati da civili. «Non abbiamo avviato un'evacuazione perché era importante ucciderlo prima che potesse fuggire», racconta D. Secondo A., le stime dell'intelligence prevedevano tra 250 e 300 potenziali vittime civili, motivo per cui l'operazione fu sottoposta direttamente all'approvazione del capo di stato maggiore. L'Idf sostiene invece che la propria valutazione dei possibili danni collaterali fosse di circa 100 persone. Secondo i militari intervistati, il bilancio effettivo sarebbe stato molto più alto.