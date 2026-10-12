Quattordicenne spara a scuola: feriti il preside e un'insegnante

Il giovane è stato infine fermato dal consigliere disciplinare mentre scendeva le scale e successivamente arrestato dalla polizia. Anche il padre del ragazzo è stato fermato. Il movente resta sconosciuto. Secondo alcune indiscrezioni, il quattordicenne potrebbe essere stato vittima di bullismo in passato, ma questa circostanza non è stata confermata. I compagni lo descrivono come un ragazzo al di sopra di ogni sospetto, senza precedenti penali né segnali di radicalizzazione.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha elogiato su X la «freddezza e la reazione esemplare del personale», grazie alle quali «è stato possibile evitare il peggio». Sul posto sono arrivati anche il ministro dell'Interno Laurent Nuñez e quello dell'Istruzione Édouard Geffray. Nuñez ha parlato di «fatti gravi», mentre entrambi i ministri hanno invitato alla «massima prudenza rispetto al movente», sottolineando la necessità di attendere gli sviluppi delle indagini.