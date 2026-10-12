Stuprata e picchiata per ore nella "casa degli orrori". Il processo che sta scioccando la Germania

Ai quattro imputati vengono contestati, tra gli altri reati, lesioni personali, violenza sessuale, coercizione e privazione della libertà personale. Con diversi gradi di coinvolgimento, nel 2025 avrebbero torturato, umiliato e maltrattato la vittima all'interno di un'abitazione. Il caso, diventato noto come «la casa degli orrori di Soest», aveva scioccato tutta la Germania. Le accuse più gravi riguardano soprattutto due uomini di 29 e 25 anni, entrambi di Soest, attualmente in custodia cautelare e condotti in aula ammanettati.

Da luglio a novembre 2025, gli imputati avrebbero attirato ripetutamente la vittima, una donna senza fissa dimora, nella casa a schiera del 29enne. La donna sarebbe tornata più volte nell'abitazione, situata in un quartiere residenziale immerso nel verde, nella speranza di ricevere cibo e trovare un posto dove dormire. La vittima, «già di per sé poco in grado di difendersi», avrebbe vissuto in uno stato di paura costante, ha raccontato la procuratrice Imke Reelsen.