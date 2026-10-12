Svezia
Premio Nobel per l'economia agli americani Hall e Woodford
Il riconoscimento arriva per i contributi fondamentali nello studio delle politiche macroeconomiche e dei cicli economici.
IMAGO / TT
Fonte Ats
Premio Nobel per l'economia agli americani Hall e Woodford
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Premio Nobel per l'economia agli americani Hall e Woodford
Il riconoscimento arriva per i contributi fondamentali nello studio delle politiche macroeconomiche e dei cicli economici.
Premio Nobel per l'economia agli americani Hall e Woodford
Il riconoscimento arriva per i contributi fondamentali nello studio delle politiche macroeconomiche e dei cicli economici.
STOCCOLMA - Il Premio Nobel per l'economia 2026 è stato assegnato agli economisti statunitensi Robert E. Hall e Michael Woodford.
I due studiosi sono stati premiati per le loro ricerche sulla stabilizzazione dell'economia, ha comunicato l'Accademia Reale Svedese.
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