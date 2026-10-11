«In vigore una tregua energetica fra Russia e Ucraina»
L'annuncio, diffuso da Trump, sorprende Kiev che chiede chiarimenti sulle condizioni dell'accordo.
L'annuncio, diffuso da Trump, sorprende Kiev che chiede chiarimenti sulle condizioni dell'accordo.
NEW YORK - «Con effetto immediato, è in vigore una tregua energetica nella guerra tra Russia e Ucraina. Entrambe le parti hanno concordato. Non violatela». Lo ha annunciato Donald Trump sul suo social Truth.
Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato l'entrata in vigore immediata di una tregua sugli attacchi alle infrastrutture energetiche nella guerra tra Russia e Ucraina, sostenendo che Mosca e Kiev hanno entrambe accettato l'accordo.
Il presidente statunitense non ha fornito ulteriori dettagli sulle condizioni dell'accordo, sulla sua durata o sulle modalità previste per verificarne il rispetto.
Zelensky: non sapevo
«L'annuncio del cessate il fuoco è stato una novità per me. Ma se i russi accetteranno una tregua energetica, l'Ucraina acconsentirà. Se il Presidente Trump l'ha negoziata con Putin - per favore, diteci quando inizierà il cessate il fuoco - noi siamo pronti e l'accetteremo».
Lo ha scritto il giornalista Barak Ravid riportando una conversazione con il presidente ucraino.