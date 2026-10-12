Intrappolato a dieci metri di profondità: si scava per salvarlo
Una frana ha bloccato l'ingresso di una grotta in Sardegna. Il 31enne è vivo e cosciente, ma le operazioni di recupero sono complesse.
SARDEGNA - È in corso in Sardegna una complessa operazione di soccorso per salvare uno speleologo italiano di 31 anni, rimasto intrappolato a circa dieci metri di profondità all'interno della grotta Nurra Gorroppeddu, nei pressi di Urzulei. Una frana ha seppellito l'ingresso della cavità, impedendo all'uomo di uscire.
Secondo quanto comunicato dal Soccorso alpino italiano, il 31enne si trova bloccato dal pomeriggio di domenica. Le operazioni di salvataggio sono proseguite senza interruzioni per tutta la notte e sono tuttora in corso.
Le squadre di soccorso sono riuscite a stabilire un contatto con lo speleologo, che risulta vivo e cosciente. Un elemento incoraggiante in una situazione che, secondo gli stessi soccorritori, presenta notevoli difficoltà operative.
Sul posto sono impegnati oltre 30 operatori del Soccorso alpino e speleologico, affiancati dai vigili del fuoco. I soccorritori stanno lavorando per rimuovere manualmente le macerie che ostruiscono l'accesso alla grotta, nel tentativo di aprire un passaggio e raggiungere l'uomo.
A complicare ulteriormente l'intervento è la possibilità che il 31enne si trovi sotto altri detriti di varie dimensioni. Le operazioni di scavo proseguono, mentre le squadre cercano di raggiungerlo e portarlo in salvo.