Intrappolato a dieci metri di profondità: si scava per salvarlo

Le squadre di soccorso sono riuscite a stabilire un contatto con lo speleologo, che risulta vivo e cosciente. Un elemento incoraggiante in una situazione che, secondo gli stessi soccorritori, presenta notevoli difficoltà operative.

Sul posto sono impegnati oltre 30 operatori del Soccorso alpino e speleologico, affiancati dai vigili del fuoco. I soccorritori stanno lavorando per rimuovere manualmente le macerie che ostruiscono l'accesso alla grotta, nel tentativo di aprire un passaggio e raggiungere l'uomo.