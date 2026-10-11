Dal Mondo
Papa Leone XIV: «Ho un nodulo al polmone, ho deciso di operarmi»
Il Pontefice ha rivelato all'Angelus che i medici hanno individuato un nodulo in fase iniziale. L'intervento è previsto nei prossimi giorni.
Deposit
Fonte Ats Ans
Papa Leone XIV: «Ho un nodulo al polmone, ho deciso di operarmi»
Il Pontefice ha rivelato all'Angelus che i medici hanno individuato un nodulo in fase iniziale. L'intervento è previsto nei prossimi giorni.
CITTÀ DEL VATICANO - Il Papa ha annunciato che nei prossimi giorni si sottoporrà a un intervento chirurgico per rimuovere un nodulo al polmone. Lo ha comunicato durante l'Angelus, spiegando che la decisione è stata presa su consiglio dei medici.
«I medici mi hanno trovato un nodulo al polmone allo stato iniziale e ben localizzato», ha dichiarato il Pontefice.
Secondo quanto riferito dal Papa, i medici hanno ritenuto opportuno procedere con la rimozione del nodulo.
«L'intervento è già programmato per i prossimi giorni», ha precisato il Pontefice durante l'Angelus.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE DAL MONDO