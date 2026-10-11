Attacco all'aeroporto di Riad: almeno 12 morti e oltre 300 feriti

La coalizione militare guidata dall'Arabia Saudita ha attribuito la responsabilità dell'attacco ai ribelli Huthi dello Yemen, sostenuti dall'Iran. Il portavoce della coalizione, Turki al-Maliki, ha definito l'attacco contro un terminal passeggeri un «vero e proprio crimine di guerra», promettendo una risposta decisa.

Tra le vittime figurano quattro cittadini sauditi, due cittadini del Bangladesh e sei persone provenienti rispettivamente da Stati Uniti, Egitto, Giordania, Siria, Sudan e territori palestinesi. Gli Huthi, che nelle scorse settimane hanno intensificato gli attacchi contro il territorio saudita, non hanno inizialmente rivendicato l'ultima operazione.