Due escursionisti morti sulle montagne del Comasco

L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio, facendo partire un'imponente operazione di ricerca e soccorso. Per l'intervento in Val Cavargna sono stati mobilitati i vigili del fuoco di Como, affiancati dai colleghi dei distaccamenti di Dongo e Menaggio. A Eupilio sono invece intervenute le squadre di Erba e Canzo.

Alle operazioni hanno partecipato anche due squadre specializzate nell'utilizzo di droni, attivate da Lecco e Milano. Sul posto erano presenti inoltre gli operatori del Soccorso alpino, i carabinieri e il personale sanitario del 118.