Due escursionisti morti sulle montagne del Comasco
Le vittime avevano 62 e 58 anni. I corpi sono stati recuperati ieri sera dai vigili del fuoco in due distinte località della provincia di Como.
COMO - Due escursionisti di 62 e 58 anni hanno perso la vita in due distinti incidenti sulle montagne della provincia di Como. I loro corpi sono stati recuperati nella serata di ieri, sabato, dai vigili del fuoco del comando provinciale.
La prima vittima è un cercatore di funghi di 62 anni, ritrovato in località Malè, nel territorio comunale di Cusino, sulle montagne dell'alto lago di Como, in Val Cavargna. Il secondo escursionista, un uomo di 58 anni, è stato invece recuperato a Eupilio, nella zona al confine tra le province di Como e Lecco.
L'allarme è scattato nel tardo pomeriggio, facendo partire un'imponente operazione di ricerca e soccorso. Per l'intervento in Val Cavargna sono stati mobilitati i vigili del fuoco di Como, affiancati dai colleghi dei distaccamenti di Dongo e Menaggio. A Eupilio sono invece intervenute le squadre di Erba e Canzo.
Alle operazioni hanno partecipato anche due squadre specializzate nell'utilizzo di droni, attivate da Lecco e Milano. Sul posto erano presenti inoltre gli operatori del Soccorso alpino, i carabinieri e il personale sanitario del 118.
Al termine delle operazioni, le salme di entrambi gli escursionisti sono state messe a disposizione dell'autorità giudiziaria. Le circostanze esatte dei due decessi non sono state precisate.