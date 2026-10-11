Le guerre del futuro (prossimo) le combatteranno i robot

Robot fianco a fianco dei soldati in carne ed ossa

«Investiremo in società tecnologiche per la difesa, lanceremo i nostri progetti tecnologici, creeremo capacità di ricerca e sviluppo, testeremo soluzioni insieme ai militari e troveremo il più rapidamente possibile le cose che effettivamente funzionano sul campo di battaglia», ha dichiarato Fedorov, rivelatosi una mente brillante nel settore della tecnologia militare fin dal lancio del suo progetto Army of Drones del 2022, un'iniziativa congiunta tra il Governo ucraino, il Ministero della Trasformazione Digitale guidato da lui stesso e la piattaforma di crowdfunding voluta dal presidente Zelensky, United24, finalizzata alla distribuzione di aeromobili a pilotaggio remoto, noti come UAV, e alla formazione di piloti specializzati a guidarli a distanza.

Mentre questi ultimi, però, vengono prevalentemente impiegati nella logistica, come per il trasporto di rifornimenti o l'evacuazione dei soldati feriti, i robot umanoidi di cui ha parlato Fedorov avranno un ruolo attivo in campo militare. Al momento del suo annuncio, Fedorov non ha specificato quale organizzazione porterà avanti tale iniziativa, anche se lo scorso agosto ha lanciato una sua società specializzata in tecnologia della difesa, di cui uno dei maggiori investitori sarebbe proprio Alex Karp, CEO della controversa società Palantir, i cui prodotti sono già ampiamente utilizzati dall'esercito ucraino al fronte.