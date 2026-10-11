Tragedia al largo di Gibuti: 109 migranti morti, oltre 116 dispersi

Il bilancio delle tragedie lungo questa rotta è particolarmente pesante. Secondo il progetto «Missing Migrants» dell'IOM, nel 2025 più di 900 migranti sono morti o risultano dispersi durante il viaggio verso la penisola arabica. Nello stesso periodo, il numero delle persone che hanno intrapreso questa rotta è aumentato del 18%. Un altro naufragio, avvenuto nel marzo 2026, aveva già provocato nove morti e 45 dispersi.