La tempesta Isaias provoca quattro morti negli USA, centinaia di migliaia senza elettricità

In Florida, il governatore Ron DeSantis ha confermato la morte di due persone. Una delle vittime ha perso la vita dopo che un albero è crollato sul tetto della sua abitazione. Un'altra persona è stata trovata morta in un garage dove era in funzione un generatore elettrico. Il governatore non ha fornito ulteriori dettagli sulle cause del decesso. Altre due persone sono morte in Alabama, dove la protezione civile ha segnalato circa 200.000 interruzioni della corrente.