È morto Giorgio Bracardi
Aveva 93 anni. Si mosse con disinvoltura in tutti gli ambiti dello spettacolo, passando dalla radio, alla TV, fino al cinema.
ROMA - Giorgio Bracardi, musicista, cantante e attore comico italiano, si è spento all'età di 93 anni. A comunicarne la scomparsa sono stati i familiari.
L'artista, come viene reso noto, si trovava in una casa di riposo a Fiano Romano, dove era ricoverato dopo essersi fratturato un femore nella scorsa primavera.
Nato a Roma il 3 maggio del 1933, Bracardi visse fin da bambino nell'ambiente dello spettacolo. Il padre Glauco fu uno dei primi gestori del teatro Salone Margherita di Roma, la madre Edvige era un soprano, il papà un tenore e tutti i loro cinque figli furono educati alla musica ed impararono a suonare uno strumento: Giorgio era pianista e in seguito divenne compositore e partecipò anche al noto Festival della canzone di Sanremo (Liguria) come autore.
Bracardi è stato uno dei protagonisti di Alto Gradimento, la celebre trasmissione radiofonica con Renzo Arbore nella quale ha dato vita a una galleria di personaggi surreali e sopra le righe. Tra i più conosciuti figurano Scarpantibus, il leggendario "uccellaccio del Nicaragua", e Max Vinella, il giornalista dalla voce inconfondibilmente urlata.
Numerose anche le apparizioni cinematografiche, soprattutto nelle commedie degli anni Settanta e Ottanta. Tra i film a cui ha preso parte figurano I carabbinieri (1981), Banana Joe (1982), al fianco di Bud Spencer, e Mi faccia causa (1984).
La sua carriera si è sviluppata anche sul piccolo schermo. Nel 1985 è stato tra i volti di Quelli della notte, mentre nel 1995 ha partecipato a Striscia la notizia interpretando Lucio Smentisco. Nel 2008 ha inoltre doppiato Cattivik, protagonista dell'omonima serie animata tratta dal celebre fumetto.