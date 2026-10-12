È morto Giorgio Bracardi

Nato a Roma il 3 maggio del 1933, Bracardi visse fin da bambino nell'ambiente dello spettacolo. Il padre Glauco fu uno dei primi gestori del teatro Salone Margherita di Roma, la madre Edvige era un soprano, il papà un tenore e tutti i loro cinque figli furono educati alla musica ed impararono a suonare uno strumento: Giorgio era pianista e in seguito divenne compositore e partecipò anche al noto Festival della canzone di Sanremo (Liguria) come autore.

Bracardi è stato uno dei protagonisti di Alto Gradimento, la celebre trasmissione radiofonica con Renzo Arbore nella quale ha dato vita a una galleria di personaggi surreali e sopra le righe. Tra i più conosciuti figurano Scarpantibus, il leggendario "uccellaccio del Nicaragua", e Max Vinella, il giornalista dalla voce inconfondibilmente urlata.