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PARIGI

Un incendio distrugge il mercato coperto più antico della città

Venti commercianti restano senza bancarelle e il mercato simbolo del Marais chiude a tempo indeterminato.
Un incendio distrugge il mercato coperto più antico della città
Un incendio distrugge il mercato coperto più antico della città
AFP
di Redazione
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Un incendio distrugge il mercato coperto più antico della città
Venti commercianti restano senza bancarelle e il mercato simbolo del Marais chiude a tempo indeterminato.

PARIGI - Un violento incendio notturno ha completamente distrutto il Marché des Enfants-Rouges, il più antico mercato alimentare coperto di Parigi, situato nel cuore del Marais, uno dei quartieri più frequentati dai turisti. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco, intervenuti con circa 150 uomini. Le cause del rogo restano al momento sconosciute.

A confermare la distruzione del mercato è stato il sindaco del 3° arrondissement, Ariel Weil, che si è recato sul posto. «Siamo devastati», ha dichiarato ai giornalisti. Circa venti commercianti hanno perso le loro bancarelle nell'incendio.

Il sindaco si è detto sconvolto e profondamente rattristato per quanto accaduto, sottolineando tuttavia che le conseguenze avrebbero potuto essere ancora più gravi. Il mercato si trova infatti in una zona densamente edificata, circondato da palazzi residenziali. Considerata la vicinanza delle abitazioni, Weil ha espresso la sensazione che si sia riusciti a evitare il peggio.

«Ciò che è bruciato non aveva di per sé valore storico, si trattava principalmente di bancarelle costruite in modo leggero», ha precisato il sindaco.

Le operazioni di spegnimento hanno impegnato circa 150 vigili del fuoco. L'intervento è stato reso particolarmente complicato dalla posizione del mercato, raggiungibile dai soccorritori soltanto a piedi.

Una storia lunga oltre quattro secoli

Fondato nel 1615, il Marché des Enfants-Rouges è considerato il più antico mercato coperto ancora esistente nella capitale francese. Nel 1982 è stato posto sotto tutela monumentale, a riconoscimento del suo valore storico.

Il suo nome, che significa «Mercato dei bambini rossi», risale a una vicenda ancora più antica. Nel 1536, nelle vicinanze dell'attuale mercato, venne fondato un ospedale destinato ad accogliere bambini orfani. I piccoli ospiti indossavano abiti rossi, caratteristica che valse loro il soprannome di «enfants rouges».

L'ospedale chiuse nel 1772, ma il ricordo di quei bambini sopravvisse. Alla fine del XVIII secolo il mercato assunse il nome con cui è conosciuto ancora oggi.

Nel corso del tempo, il Marché des Enfants-Rouges è diventato una delle mete gastronomiche più conosciute del Marais. Tra i suoi banchi trovavano spazio negozi di specialità alimentari, piccoli ristoranti, fruttivendoli, fioristi e rivenditori di vini, frequentati sia dai residenti sia dai numerosi turisti che visitano il quartiere.

Dopo l'incendio, il mercato rimane chiuso fino a nuovo avviso. Restano ancora da chiarire le cause che hanno provocato il rogo.

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