Un incendio distrugge il mercato coperto più antico della città

Il sindaco si è detto sconvolto e profondamente rattristato per quanto accaduto, sottolineando tuttavia che le conseguenze avrebbero potuto essere ancora più gravi. Il mercato si trova infatti in una zona densamente edificata, circondato da palazzi residenziali. Considerata la vicinanza delle abitazioni, Weil ha espresso la sensazione che si sia riusciti a evitare il peggio.

«Ciò che è bruciato non aveva di per sé valore storico, si trattava principalmente di bancarelle costruite in modo leggero», ha precisato il sindaco.