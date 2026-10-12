L'aeroporto di Riad resterà chiuso fino a sabato

Notam è l'acronimo della dicitura inglese NOtice To Air Missions ed è il termine con cui si indicano gli avvisi utilizzati dai piloti di aeromobili o elicotteri per essere aggiornati sulla situazione in un determinato aeroporto o in una determinata area di cielo, sull'efficienza dei radioaiuti alla navigazione e su tutto quanto possa riguardare l'esecuzione di un volo in condizioni di sicurezza e speditezza.

Nel frattempo, la compagnia nazionale aerea del Bahrein aveva già annunciato l'annullamento dei voli in arrivo o in partenza da Riyad fino al 17 ottobre; Etihad, che è la compagnia di bandiera emiratina, ha sospeso le connessioni in programma con la capitale saudita fino a lunedì prossimo, 19 ottobre, a causa di «perturbazioni regionali».