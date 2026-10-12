L'aeroporto di Riad resterà chiuso fino a sabato
Lo scalo è stato colpito da una serie di attacchi mortali a opera dei ribelli yemeniti Houthi
RIAD - Secondo un nuovo avviso alle missioni aeree (Notam), l'aeroporto internazionale King Khaled di Riad, in Arabia Saudita, rimarrà chiuso fino alle 21.00 GMT (le 23.00 in Svizzera) del 17 ottobre (sabato), a seguito di una serie di attacchi mortali perpetrati dai ribelli islamisti yemeniti filoiraniani Houthi, riportano i media internazionali.
Notam è l'acronimo della dicitura inglese NOtice To Air Missions ed è il termine con cui si indicano gli avvisi utilizzati dai piloti di aeromobili o elicotteri per essere aggiornati sulla situazione in un determinato aeroporto o in una determinata area di cielo, sull'efficienza dei radioaiuti alla navigazione e su tutto quanto possa riguardare l'esecuzione di un volo in condizioni di sicurezza e speditezza.
Nel frattempo, la compagnia nazionale aerea del Bahrein aveva già annunciato l'annullamento dei voli in arrivo o in partenza da Riyad fino al 17 ottobre; Etihad, che è la compagnia di bandiera emiratina, ha sospeso le connessioni in programma con la capitale saudita fino a lunedì prossimo, 19 ottobre, a causa di «perturbazioni regionali».