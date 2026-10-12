Quasi 1600 nuove sanzioni contro l'industria bellica russa

Ad annunciarlo è stata l'alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri, Kaja Kallas. «L'Europa sta dimostrando ancora una volta di fare fronte comune», ha dichiarato, precisando che oltre la metà delle nuove designazioni è collegata alla catena di produzione dei missili balistici. L'obiettivo, ha sottolineato, è rendere «significativamente più difficile, più lento e più costoso» per la Russia produrre le armi utilizzate nel conflitto.