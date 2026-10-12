Spari in una scuola, fermato padre del 14enne sospettato

«Le indagini sono in corso e sono in atto una serie di perquisizioni. Gran parte degli interrogatori non ha ancora avuto luogo. Occorre mantenere la massima prudenza riguardo al movente», ha detto dal canto suo il ministro francese dell'interno, Laurent Nuñez, esprimendosi sul caso del quattordicenne che questa mattina ha sparato contro il preside e un insegnante.