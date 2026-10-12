Sequestrate 3,7 tonnellate di cocaina nell'Atlantico

A bordo del natante viaggiavano tre uomini, due spagnoli e uno originario di Gibilterra. Durante le fasi dell'inseguimento, condotto ad alta velocità, le unità navali intervenute sono entrate in collisione con il gommone dei fuggitivi. Uno degli occupanti, di nazionalità spagnola, è rimasto gravemente ferito. Nonostante i soccorsi e il trasferimento d'urgenza a terra con un mezzo aereo, è morto successivamente per le lesioni riportate.