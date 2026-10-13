Trump: «Putin vuole un accordo più di Zelensky»
Il presidente americano evita di criticare Mosca per le violazioni della tregua energetica. Kiev chiede agli Stati Uniti «passi concreti».
WASHINGTON - Donald Trump ritiene che Vladimir Putin sia più interessato di Volodymyr Zelensky a raggiungere un accordo per mettere fine alla guerra in Ucraina. Il presidente degli Stati Uniti lo ha dichiarato rispondendo alle domande dei giornalisti sulle presunte violazioni russe della tregua energetica da lui stesso annunciata, evitando di rivolgere critiche dirette al Cremlino.
Interrogato sugli attacchi russi alle infrastrutture energetiche ucraine, Trump ha risposto di voler prima verificare quanto accaduto, sostenendo che «ci sono state violazioni da entrambe le parti». Alla domanda su come intendesse convincere Putin a rispettare la tregua, il presidente americano ha ribadito la propria fiducia nella volontà del leader russo di negoziare, sottolineando la necessità di esercitare pressioni anche su Kiev. «Credo che raggiungeranno un accordo. Credo davvero che Putin sia più interessato di Zelensky a fare un accordo», ha affermato.
Da parte sua, Zelensky ha chiesto a Washington di intervenire affinché Mosca rispetti la sospensione degli attacchi alle infrastrutture energetiche. «Stiamo aspettando di vedere quali passi concreti gli americani siano disposti a compiere», ha dichiarato il presidente ucraino durante un intervento in videocollegamento al Forum sulla sicurezza di Varsavia. Zelensky ha ricordato che, subito dopo l'annuncio della tregua pubblicato domenica da Trump sui social media, la Russia avrebbe colpito una centrale elettrica a Kharkiv, provocando ulteriori danni al sistema energetico ucraino.
Il presidente ucraino ha ribadito la disponibilità di Kiev a interrompere gli attacchi contro le infrastrutture energetiche, a condizione che Mosca faccia altrettanto. Proprio per rispettare questo principio, ha spiegato, le forze ucraine hanno rinunciato durante la scorsa notte a colpire le raffinerie petrolifere russe.
Le dichiarazioni di Trump arrivano in un clima di crescenti tensioni con Kiev. Negli ultimi giorni, dopo una conversazione telefonica con Putin, il presidente americano ha chiesto la sostituzione di Zelensky e annunciato un accordo per la fornitura di centinaia di migliaia di tonnellate di diesel dalla Russia. Una decisione che ha suscitato forti critiche sia tra gli alleati europei sia negli Stati Uniti.
Diversi senatori americani, compresi esponenti del Partito repubblicano, hanno contestato la legittimità dell'accordo sul diesel. Secondo i parlamentari, l'intesa sarebbe contraria al divieto di importazione di prodotti energetici russi approvato dal Congresso nel 2022, una misura introdotta per impedire che gli acquisti statunitensi contribuiscano a finanziare la guerra di Mosca contro l'Ucraina.