Trump: «Putin vuole un accordo più di Zelensky»

Da parte sua, Zelensky ha chiesto a Washington di intervenire affinché Mosca rispetti la sospensione degli attacchi alle infrastrutture energetiche. «Stiamo aspettando di vedere quali passi concreti gli americani siano disposti a compiere», ha dichiarato il presidente ucraino durante un intervento in videocollegamento al Forum sulla sicurezza di Varsavia. Zelensky ha ricordato che, subito dopo l'annuncio della tregua pubblicato domenica da Trump sui social media, la Russia avrebbe colpito una centrale elettrica a Kharkiv, provocando ulteriori danni al sistema energetico ucraino.

Il presidente ucraino ha ribadito la disponibilità di Kiev a interrompere gli attacchi contro le infrastrutture energetiche, a condizione che Mosca faccia altrettanto. Proprio per rispettare questo principio, ha spiegato, le forze ucraine hanno rinunciato durante la scorsa notte a colpire le raffinerie petrolifere russe.