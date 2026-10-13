Dalla Russia petrolio e gas all'UE per 321 miliardi di dollari
Nonostante le sanzioni, le forniture energetiche dalla Russia all’Europa dal 2022 restano consistenti, con eccezioni che favoriscono alcuni Stati membri.
MOSCA - Secondo quanto dichiarato dalla stessa Russia, dal 2022, nonostante le sanzioni occidentali, ha venduto petrolio e gas per un valore di oltre 320 miliardi di dollari statunitensi ai paesi europei. Solo nei primi nove mesi dell'anno in corso, le forniture hanno raggiunto i 21 miliardi di dollari.
Dal 2022, la Russia ha fornito materie prime energetiche all'UE per un totale di 320,7 miliardi di dollari, ha dichiarato lunedì sera alla televisione russa il vice primo ministro russo responsabile dell'energia, Alexander Nowak. Da gennaio a settembre 2026, i paesi europei hanno acquistato vettori energetici russi per 21,3 miliardi di dollari.
Nonostante le sanzioni, la Russia continua a fornire quei settori per i quali sono previste eccezioni, ha spiegato Nowak.
L'UE ha imposto numerose sanzioni dall'inizio della guerra d'aggressione russa contro l'Ucraina. Tuttavia, diversi Stati membri, tra cui la Francia, continuano ad acquistare gas naturale liquefatto russo (LNG). Inoltre, la Slovacchia e l'Ungheria possono ancora importare petrolio russo tramite oleodotto grazie a regole di eccezione.
Nei dati non sono inclusi i vettori energetici russi che arrivano in Europa attraverso paesi terzi come l'India e la Turchia. Questi paesi, così come la Cina, hanno notevolmente aumentato i loro acquisti di petrolio greggio russo dal 2022.
Critiche alle importazioni energetiche europee
La ministra degli Esteri svedese Maria Malmer Stenergard ha criticato lunedì, durante un incontro con i suoi omologhi dell'UE a Lussemburgo, il fatto che gli Stati membri dell'UE abbiano speso più denaro per prodotti russi di quanto ne abbiano fornito all'Ucraina in aiuti. Si è espressa a favore dell'utilizzo dei beni russi congelati per sostenere l'Ucraina. In questo modo, l'aiuto fornito dal 2022 potrebbe quasi raddoppiare.
Critiche sono arrivate anche dagli Stati Uniti. Il presidente Donald Trump ha accusato l'UE di aver pagato alla Russia 250 miliardi di dollari per l'energia. Allo stesso tempo, ha difeso un accordo annunciato venerdì sulle forniture di diesel russo al mercato mondiale. Questo dovrebbe contrastare l'aumento globale dei prezzi dei carburanti.
Il ministro delle Finanze statunitense Scott Bessent aveva accusato domenica gli europei di "ipocrisia". Continuerebbero a finanziare il presidente russo Vladimir Putin, mentre negano agli Stati Uniti un sollievo sui prezzi del diesel.
Anche il consigliere economico russo Kirill Dmitrijew ha parlato di una "incredibile ipocrisia" dei burocrati dell'UE.
Nowak ha dichiarato, con riferimento all'accordo sul diesel, che la Russia potrebbe riportare le sue forniture sul mercato mondiale a 3-3,5 milioni di tonnellate al mese. Questo corrisponderebbe al livello precedente alla crisi.