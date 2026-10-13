Dalla Russia petrolio e gas all'UE per 321 miliardi di dollari

Critiche alle importazioni energetiche europee

La ministra degli Esteri svedese Maria Malmer Stenergard ha criticato lunedì, durante un incontro con i suoi omologhi dell'UE a Lussemburgo, il fatto che gli Stati membri dell'UE abbiano speso più denaro per prodotti russi di quanto ne abbiano fornito all'Ucraina in aiuti. Si è espressa a favore dell'utilizzo dei beni russi congelati per sostenere l'Ucraina. In questo modo, l'aiuto fornito dal 2022 potrebbe quasi raddoppiare.